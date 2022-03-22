أثناء توجهه لمعسكر الكاميرون.. حادث سير لـ أونانا

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 11:27

كتب : محمد عبد العظيم

أندري أونانا - الكاميرون ومصر - كأس أمم إفريقيا 2021

تعرض أندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون لحادث سير في العاصمة ياوندي.

وخرج حارس أياكس والذي سينتقل بنهاية الموسم إلى إنتر ميلان سليما من الحادث.

وكان أونانا في طريقه لمعسكر الكاميرون الاستعدادي للدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب الكاميرون مع الجزائر مباراة الذهاب يوم 25 مارس المقبل على ملعبه، بينما تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في الجزائر.

وضمت قائمة الكاميرون كل من..

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا (فيتا كلوب الكونغولي)- ديفيز إيباسي (أوفي كريت اليوناني) - أندري أونانا (أياكس الهولندي)

خط الدفاع: كولينز فاي (الطائي السعودي) - أوليفييه مبايزو (فيلادلفيا يونيو الأمريكي) - مايكل نجادو (جينت البلجيكي) - جان شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي) - بيتولو أمبرواز أويونجو (مونبلييه الفرنسي)- تولو نوهو (سياتل ساوندرز الأمريكي) - هارولد موكودي (سانت إيتيان الفرنسي)- دوبليكس تشامبا (سونديريسكه الدنماركي)

خط الوسط: جان جونيور أونانا (بوردو الفرنسي) - مالونج كوندي (أوليمبياكوس اليوناني) - صامويل أوم جويه (مالين الفرنسي) - مارتن هونجلا (هيلاس فيرونا الإيطالي)- أوليفييه نتشام (سوانزي سيتي الويلزي) - جاندو فوكس (بيتربره الإنجليزي) - جايل أوندوا (هانوفر الألماني)

خط الهجوم: إجناتيوس جاناجو (لينس الفرنسي) - إريك ماكسيم تشوبو موتينج (بايرن ميونيخ الألماني) - كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي) - مومي نجامالو (يانج بويز السويسري) - فينسنت أبو بكر (النصر السعودي) -كيفن سوني (أستيراس تريبوليس اليوناني) -لياندري تاوامبا (التعاون السعودي)

الكاميرون الجزائر أندريه أونانا
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