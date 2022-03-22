بوجود لاعبي روما وأياكس.. غانا تعلن قائمتها لمواجهة نيجيريا

أعلن أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا عن قائمة البلاك ستارز لمواجهتي نيجيريا في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، والتي شهدت انضمام مهاجم روما فيليكس أفينا جيان، ولاعب وسط أياكس محمد كودوس، بعد رفضهما الاستدعاء في كأس أمم إفريقيا.

ولا تضم القائمة أندري أيو، المطرود في آخر مواجهات غانا في كأس أمم إفريقيا ضد جزر القمر، والتي خسرها المنتخب الغاني 3-2، والذي أوقفه كاف 3 مباريات على إثر تلك المباراة التي ودع بعدها منتخب غانا البطولة.

وضمت القائمة كل من..

حراسة المرمى: جوزيف والكوت (سويندون تاون الإنجليزي) – عبدول مناف نور الدين (يوبين البلجيكي) – لاورينس آتي زيجي (سانت جالين السويسري) – ريتشارد أوفوري (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي)

الدفاع: دينيس أودوي (بروج البلجيكي) – أندي يادوم (ريدنج الإنجليزي) – جيديون منساه (بوردو الفرنسي) – دينيس كورساه (هارتس أوف أوك) – مونتاري كاماهيني (أشدود الإسرائيلي) – دانييل أمارتي (ليستر سيتي الإنجليزي) – جوزيف أيدو (بوردو الفرنسي) – أليكساندر دجيكو (ستراسبورج الفرنسي) – أبدول مومين (فيتوريا جيماريش البرتغالي)

الوسط: إدريسي بابا (مايوركا الإسباني) – إدموند أدو (شيريف المولدوفي) – محمد كودوس (أياكس الهولندي) – إليشا أووسو (جينت البلجيكي) – توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي) – دانييل كوفي كيريه (سانت باولي الألماني) – إيزاكو أبدول فاتاو (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – عثمان بوكاري (نانت الفرنسي) – جوزيف باينتسيل (جينت البلجيكي) – ياو يبواه (كولمبوس كرو الأمريكي)

الهجوم: فيليكس أفينا جيان (روما الإيطالي) – كريستوفر أنتوي أدجي (بوخوم الألماني) – جوردان أيو (كريستال بالاس الإنجليزي) – كواسي ريدت (هولستين كييل الألماني).

ومن المقرر أن يستضيف منتخب غانا فريق نيجيريا يوم 25 من مارس الجاري، قبل مباراة العودة يوم 29 مارس.