مصيلحي: البدري وغريب ونبيه كانوا من المرشحين لتدريب الاتحاد

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن المرشحين لتولي تدريب الفريق قبل الاستقرار على عماد النحاس.

وقال مصليحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الخروج من كأس مصر كان صدمة بالنسبة لنا، وعقدنا جلسة مع حسام حسن واتفق مجلس الإدارة بالاجماع على رحيل".

وأضاف "رحيل حسام حسن عن الاتحاد لا يقلل من قيمته الكبيرة وعلاقتنا معه قوية".

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واستمر في تصريحاته "لا يزال هناك جلسة مع حسام حسن وأحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي لانهاء العقد بشكل رسمي ومناقشة الشرط الجزائي".

وواصل "عماد النحاس مدير فني محترم وفي المواسم السابقة قدم مستوى مميز مع الفرق التي تولى تدريبها".

وأشار "لجنة الكرة فضلت اختيار عماد النحاس على مجموعة من المدربين الذين كانوا مرشحين لهذه المهمة مثل حسام البدري وشوقي غريب وأسامة نبيه".

وأتم تصريحاته "النحاس يرى أن الاتحاد السكندري تحد قوي بالنسبة له لأنه ناد جماهيري ويمتلك قاعدة مشجعين كبيرة".

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