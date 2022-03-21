أمير مرتضى: إسماعيل يوسف مديرا للكرة في الزمالك.. وفيريرا لم يطلب صفقات جديدة

الإثنين، 21 مارس 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا مع أمير مرتضى في ستاد القاهرة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك عن عودة إسماعيل يوسف للجهاز الفني للأبيض من جديد.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إسماعيل يوسف يتسلم مهام عمله كمدير للكرة في الزمالك خلال يومين".

وأضاف "فيريرا لم يطلب أي صفقات ولم يحدد أسماء الراحلين عن الزمالك فالوقت مبكر للحديث في هذه الأمور، وحتى اليوم الأخير في الموسم سيتم تقييم اللاعبين".

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وواصل "إذا رأى الزمالك لاعب يحتاجه سيتفاوض معه، ولكن من المبكر الحديث عن الصفقات ونحن في شهر مارس".

وأكمل "الناس تتحدث عن صفقات الزمالك بشكل مبكر للغاية ولا يحدث ذلك لأي ناد في العالم".

وواصل "نحترم اللاعبين الذي ستنتهي عقودهم، أغلقنا ملف التجديد لهم ولكنهم لاعبين في الفريق حتى آخر يوم في عقودهم".

وأتم تصريحاته "دوافع الزمالك أصبحت أكبر للمنافسة على البطولات التي يشارك فيها بعد الخروج من إفريقيا، سواء الدوري أو الكأس أو الكأس القديم".

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