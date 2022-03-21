كرة طائرة - خبر في الجول.. الزمالك يتم اتفاقه مع محترف جديد قبل مواجهة الأهلي

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع محترف أخر لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الكوبي يوسفاني هرنانديز قبل مواجهة سموحة في ربع النهائي وانضم الأربعاء الماضي.

وتغلب الزمالك على سموحة بنتيجة 2-0 في سلسلة المباريات ليتأهل إلى نصف النهائي ويصطدم بالأهلي حامل اللقب.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أتم الاتفاق مع المحترف الثاني ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة على نهاية هذا الأسبوع.

وأنهى الزمالك كافة الأوراق الخاصة بالمحترف الجديد من أجل قدومه إلى القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن المحترف الجديد يحمل الجنسية البلغارية رغم تكتم النادي على الكشف عن هويته.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في نصف نهائي دوري النخبة الممتاز ليتأهل أحدهما إلى النهائي.