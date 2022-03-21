قبل مواجهة الكاميرون - محرز: لن يهمنا ملعب الذهاب.. بلايلي: سنحتفل في مصطفى تشاكر

الإثنين، 21 مارس 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

شدد رياض محرز ويوسف بلايلي لاعبا منتخب الجزائر على أن الخضر سيقدمون كل ما لديهم من أجل الصعود لـ كأس العالم

ويواجه منتخب الجزائر منافسه الكاميرون يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وقال رياض محرز في تصريحات لـ النهار الجزائرية: "أتمنى أن نقدم مباراة كبيرة وأن نكون في المستوى أمام الكاميرون".

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وأضاف عن ملعب جابوما "لا يهمنا الملعب الذي سنلعب عليه، الأهم أن نكون في أفضل مستوى ممكن لنحقق الهدف".

ومن جانبه، قال يوسف بلايلي: "مواجهة الكاميرون هي مباراة اقصائية، سنذهب إلى هناك من أجل تحقيق نتيجة ايجابية".

وتابع "نأمل أن نحتفل في مباراة العودة على ملعب مصطفى تشاكر مع جماهيرنا".

وأعلن جمال بلماضي في وقت سابق قائمة الجزائر لمواجهتي الكاميرون في المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 الكثير من المفاجآت.

وشهدت القائمة الكثير من الاختلافات عن تلك التي خاضت كأس أمم إفريقيا 2021 بعدما غاب عن التواجد كل من بغداد بونجاح وسعيد بن رحمة وياسين براهيمي.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي- ألكسندر أوكيدجا- مصطفى زغبة

في الدفاع: عيسى ماندي- عبد القادر بدران- مهدي تاهرات- جمال بلعمري- أحمد توبة- يوسف عطال- حسين بن عيادة- يوسف لعوافي- رامي بن سبعيني

في الوسط: إسماعيل بن ناصر- سفيان فيجولي- عدلان قديورة- سفيان بن دبكة- هشام بوداوي- راميز زروقي

في الهجوم: رياض محرز- رشيد غزال- يوسف بلايلي- محمد بن يطو- إسحاق بلوفضيل- إسلام سليماني

الجزائر الكاميرون تصفيات كأس العالم
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