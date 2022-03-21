كوميك بوك في الجول - وصية كلوب الأخيرة لـ صلاح وماني قبل صدام تصفيات المونديال

الإثنين، 21 مارس 2022 - 22:35

كتب : أحمد غالب

محمد صلاح - ساديو ماني

صدام منتظر بين نجمي ليفربول، محمد صلاح قائد منتخب مصر وساديو ماني نجم السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

السنغال
مصر

مباراة منتظرة بين منتخب مصر ضد السنغال يوم الجمعة المقبل في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

FilGoal.com يقدم لكم كوميك بوك الوصية الأخيرة من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، لنجمي فريقه محمد صلاح وساديو ماني قبل الصدام المنتظر بينهما.

أخبار متعلقة
أشرف صبحي: ننتظر مواجهة مختلفة أمام السنغال.. وموقف محمد صلاح استعدادا لمواجهة السنغال.. موعد مران منتخب مصر الأول خطبة نارية من كيروش للاعبيه عبر تويتر قبل مواجهة السنغال منتخب مصر يستهل معسكر مواجهة السنغال بمسحة كورونا

شاهد الكوميك بوك من هنا

محمد صلاح ساديو ماني منتخب مصر السنغال كلوب كوميك بوك في الجول تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
قبل مواجهة الكاميرون - محرز: لن يهمنا ملعب الذهاب.. بلايلي: سنحتفل في مصطفى تشاكر بظهور تيريك ميتشل وكايل ووكر.. ساوثجيت يعوض غياب أرنولد وريس جيمس منتخب تونس يعلن غياب الخزري وبرون عن مباراتي مالي.. وانتظام ثنائي الزمالك تقارير: منتخب تونس يفقد الخزري وبرون قبل مواجهتي مالي تدريبات فردية لـ معلول مع منتخب تونس استعدادا لمواجهة مالي خروج نديدي من قائمة منتخب نيجيريا لمواجهة غانا.. والكشف عن بديله في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر قائمة مالي - تغييرات بالجملة لمواجهة تونس.. تواجد ديانج واستدعاء أول لـ عبد الله دوكوري
أخر الأخبار
اختيارات أحمد المحمدي لـ الأفضل في تاريخ مصر 6 دقيقة | منتخب مصر
ذا أثليتيك: انتقادات من الحكومة البريطانية لـ مالك تشيلسي بعد لقائه مع بشار الأسد 22 دقيقة | أوروبا
قبل مواجهة الكاميرون - محرز: لن يهمنا ملعب الذهاب.. بلايلي: سنحتفل في مصطفى تشاكر 24 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كوميك بوك في الجول - وصية كلوب الأخيرة لـ صلاح وماني قبل صدام تصفيات المونديال 28 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مايك دين يعلن اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - الزمالك يضرب موعدا أمام الأهلي في نصف نهائي الدوري بعد الفوز على سموحة ساعة | رياضات أخرى
تايمز: خطوة تفصل ملف بريطانيا وإيرلندا عن استضافة يورو 2028 ساعة | أوروبا
بظهور تيريك ميتشل وكايل ووكر.. ساوثجيت يعوض غياب أرنولد وريس جيمس ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات