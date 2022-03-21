كوميك بوك في الجول - وصية كلوب الأخيرة لـ صلاح وماني قبل صدام تصفيات المونديال

صدام منتظر بين نجمي ليفربول، محمد صلاح قائد منتخب مصر وساديو ماني نجم السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مباراة منتظرة بين منتخب مصر ضد السنغال يوم الجمعة المقبل في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

FilGoal.com يقدم لكم كوميك بوك الوصية الأخيرة من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، لنجمي فريقه محمد صلاح وساديو ماني قبل الصدام المنتظر بينهما.

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