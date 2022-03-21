كرة طائرة - الزمالك يضرب موعدا أمام الأهلي في نصف نهائي الدوري بعد الفوز على سموحة

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي منافسات دوري النخبة الممتاز لرجال الكرة الطائرة بعد تخطي سموحة.

وتغلب الزمالك على سموحة في المباراة الثانية بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأقيمت منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.

ويضرب الزمالك موعدا أمام الأهلي في نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

وفاز الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-20 بينما في الشوط الثاني تغلب على سموحة بنتيجة 25-16 قبل أن يحسم الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-19.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وأنهى الزمالك سلسلة ربع النهائي بالفوز بنتيجة 2-0 بعد التغلب على الفريق السكندري بمباراتين.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على هيليوبوليس بمباراتين دون مقابل.