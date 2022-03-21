تايمز: خطوة تفصل ملف بريطانيا وإيرلندا عن استضافة يورو 2028

الإثنين، 21 مارس 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

لقب اليورو

اقترب ملف بريطانيا وإيرلندا من الفوز باستضافة بطولة يورو 2028.

بحسب ذا تايمز، فإنه في حال عدم تقديم عرض منافس حتى يوم الأربعاء فمن المنتظر أن يتم إعلان استضافة بريطانيا وإيرلندا للبطولة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي يوم 7 إبرايل عن الفائز باستضافة يورو 2028.

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كما سيحدد أيضا موعدا نهائيا لنهاية العام لتلقي جميع الضمانات الحكومية اللازمة إذا لم يتم استلامها في الوقت المناسب ، فسيتم إعادة فتح المزايدة على البطولة.

ومن المتوقع أن تحسم إيطاليا تقديمها لملف لاستضافة يورو 2032. وقد ضغطت تركيا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للنظر في عرض من البلاد إما لعام 2028 أو 2032 بعد تقديم عرض غير ناجح عدة مرات من قبل لكن المصادر تقول إنه يبدو أنها استبعدت تحدي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. محاولة بريطانية وايرلندية.

كانت روسيا تدرس أيضا تقديم عرض للحصول على يورو 2028، لكن تم التخلي عن ذلك بعد غزو أوكرانيا.

من المتوقع أن يوسع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة من 24 فريقا في يورو 2024 في ألمانيا إلى 32 فريقا لعام 2028. ومع ذلك حسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاستضافة المشتركة من المحتمل ألا تتأهل أي من الدول الخمس المضيفة تلقائيا.

تشمل الضمانات الحكومية الضرورية الالتزامات المتعلقة بالأمن والتسويق والضرائب والتأشيرات من بين متطلبات أخرى.

اليورو إنجلترا بريطانيا
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