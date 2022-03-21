بظهور تيريك ميتشل وكايل ووكر.. ساوثجيت يعوض غياب أرنولد وريس جيمس

تلقى تيريك ميتشل لاعب كريستال بالاس استدعاءً من جانب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا لمواجهتي وديتين استعداد لكأس العالم 2022.

ترينت أرنولد النادي : ليفربول إنجلترا

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُستدعى فيها اللاعب الشاب صاحب الـ22 عاما لقائمة الأسود الثلاثة، إذ سنحت له فرصة الانضمام عقب سلسلة الإصابات المتواجدة في قائمة المنتخب.

وسيغيب ترينت أليكسندر أرنولد عن المنتخب بسبب إجهاء في أوتار الركبة.

كما قام ساوثجيت باستدعاء كايل ووكر بعد أن طالب تشيلسي بانسحاب ريس جيمس من معسكر المنتخب بسبب الإصابة.

Reece James has pulled out of the latest England squad through injury. pic.twitter.com/93JHn7obkH — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 21, 2022

وجاء التشكيل الحالي لإنجلترا:

حراسة المرمى: نك بوب - جوردان بيكفورد - أرون رامسديل

الدفاع: كونور كوادي - كايل ووكر - تيرون مينجز - تيريك ميتشل - لوك شاو - جون ستونز - هاري ماجواير - مارك جويهي - بن وايت

الوسط: جودي بيلينجيام - جوردان هيندرسون - كونور جالاجهير - ماسون ماونت - جيمس وارد بروس - ديكلان ريس

الهجوم: جاك جريليتش - هاري كين - بوكايو ساكا - سميث رو - رحيم سترلينج - تامي أبراهام

ويلعب منتخب إنجلترا مباراتين وديتين أمام كل من سويسرا يوم السبت 26 من شهر مارس الجاري، وكوت ديفوار يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه.

وكان منتخب إنجلترا قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.