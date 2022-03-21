أشرف صبحي: ننتظر مواجهة مختلفة أمام السنغال.. وموقف محمد صلاح

الإثنين، 21 مارس 2022 - 20:56

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدف مصر في شباك المغرب - أمم إفريقيا

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن دعم مؤسسات الدولة لمنتخب مصر لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام السنغال في مباراتين خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتقام الأولى يوم الجمعة 25 مارس الجاري بينما الإياب يوم الثلاثاء 29 في السنغال.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "يتابع اتحاد الكرة المصري كافة الأمور الخاصة بالمباراة ودور الوزارة انتهى".

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وشدد "قدمنا كل الأمور المتاحة من أجل النجاح والتأهل إلى المونديال".

وأضاف وزير الرياضة "أشكر شركة تذكرتي على العمل الرائع في بيع التذاكر بشكل متميز ويريح الجماهير".

وتابع "ننتظر 60 ألف مشجع يدعم منتخب مصر أمام السنغال".

وبالحديث عن حالة محمد صلاح أوضح "انضم إلى معسكر الفراعنة بشكل طبيعي وجاهز للمواجهة المقبلة، إصابته ليست بالخطيرة".

وواصل "لم نخسر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا ولكن انتهت المباراة بركلات الجزاء وكانت لدينا بعض الأمور ضدنا".

وكشف "أثر علينا عدم تواجد المدرب بسبب الطرد والإصابات في خط الدفاع بشكل كبير".

واختتم تصريحاته "ننتظر مواجهة مختلفة من اللاعبين وتحقيق حلم الجماهير".

منتخب مصر وزير الرياضة أشرف صبحي
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