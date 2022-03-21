منتخب تونس يعلن غياب الخزري وبرون عن مباراتي مالي.. وانتظام ثنائي الزمالك
الإثنين، 21 مارس 2022 - 20:26
كتب : FilGoal
أعلن منتخب تونس غياب الثنائي وهبي الخزري وديلان برون بشكل رسمي عن مباراتي مالي في تصفيات كأس العالم.
وهبي الخزري
النادي : سانت إيتيان
وغاب الثنائي عن مران منتخب تونس بسبب تعرضه للإصابة.
على جانب آخر انتظم ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي في معسكر منتخب تونس.
واكتفى الثنائي بتدريبات تأهيلية رفقة منتصر الطالبي وفرجاني ساسي بعد انضمام الرباعي لمعسكر تونس اليوم الإثنين.
ويلعب منتخب تونس ضد مالي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وتقام المباراة الأولى بين تونس ومالي في ملعب الأخير يوم الجمعة، على أن يقام لقاء العودة في ملعب رادس يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري.
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