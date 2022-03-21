كرة سلة - الزمالك يعادل النتيجة أمام الاتصالات.. وفوز جديد لـ الأهلي والجزيرة والاتحاد

الإثنين، 21 مارس 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة سلة

عادل الزمالك النتيجة أمام المصرية للاتصالات ضمن سلسلة ربع نهائي دوري السوبر المصري لرجال كرة السلة.

وفاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 85-84 ليعوض خسارة المباراة الأولى والتي انتهت 80-67 لصالح الاتصالات.

وبذلك تصبح النتيجة 1-1 بين الزمالك والاتصالات في سلسلة Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى نصف النهائي.

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أما الجزيرة فحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 73-59.

وكان الجزيرة قد حقق الانتصار أيضا في المباراة الأولى بنتيجة 66-59، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الجزيرة.

بينما الأهلي حقق فوزه الثاني على مصر للتأمين وفاز بنتيجة 81-46.

وعزز الأهلي تقدمه إلى 2-0 في سلسلة المباريات بعد أن فاز في مباراته الأولى بنتيجة 84-49.

بينما تغلب الاتحاد على سموحة بنتيجة 87-76 في المباراة الثانية لتصبح النتيجة 2-0 ويكفيه فوز واحد للتأهل.

ويلعب الفائز من الأهلي ومصر للتأمين مع الفائز من الجزيرة وسبورتنج في نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من الزمالك والمصرية للاتصالات مع الفائز من الاتحاد وسموحة.

وتقام الجولات المتبقية من دور الثمانية في أيام 25 و27 و31 مارس.

فيما تقام مباريات دور قبل النهائي في أيام 22 و24 و26 و28 و30 أبريل، في صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلعب الدور النهائي أيام 8 و10 و12 و14 و16 مايو، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

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