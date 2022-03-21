طارق مصطفى: مجاهد حاول إبعادي وجهاز البدري لم يكن مرغوبا فيه.. وكنت ضد عودة كارتيرون

الإثنين، 21 مارس 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

حسام البدري - سيد معوض - محمد بركات - طارق مصطفى - أحمد أيوب - أيمن طاهر - مصر

تحدث طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر في جهاز حسام البدري عن فترة الجهاز مع المنتخب، والتي شهدت محاولة من رئيس اتحاد الكرة آنذاك أحمد مجاهد لإبعاده عن الجهاز الفني.

وقال طارق مصطفى إن مجاهد عرض عليه قيادة منتخب الناشئين، فسأله ما إذا كانت هذه هي رغبة البدري.

وقارن طارق مصطفى بين تعامل الإعلام مع جهاز البدري، وبين الجهاز الحالي بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، حيث أقر بأن جهاز البدري لم يكن مرغوبا فيه من الناحية الجماهيرية منذ البداية.

التفاصيل في الفيديو التالي.

كما أبدى طارق مصطفى عدم اقتناعه بالفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، وعدم اتفاقه مع قرار عودته لقيادة الفريق.

واعتبر مصطفى أن رحيل كارتيرون تأخر كثيرا.

واعتبر طارق مصطفى أن كيروش لم يقصر في نهائي كأس أمم إفريقيا ضد السنغال، والذي انتهى بخسارة الفراعنة بركلات الترجيح.

منتخب مصر طارق مصطفى حسام البدري أحمد مجاهد كارلوس كيروش
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