طارق مصطفى: هذا سر تصريحي عن "بصق" مصطفى محمد.. ولو البدري استبعد أفشة وطارق حامد "كنا اتحبسنا"

الإثنين، 21 مارس 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

حسام البدري - محمد بركات - طارق مصطفى - الجهاز الفني لمنتخب مصر

تحدث طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر في جهاز حسام البدري عن فترتهم مع المنتخب والمعوقات التي قابلتهم في تلك الفترة.

وفسر مصطفى تصريحاته بشأن واقعة بصق مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ناحية الجهاز الفني، والتي حدثت في آخر يوم للجهاز في مهمته.

وشهدت هذه المباراة الأخيرة تعادل منتخب مصر مع الجابون في تصفيات كأس العالم بهدف لمثله.

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وقارن طارق مصطفى بين تعامل الإعلام مع جهاز البدري، وبين الجهاز الحالي بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وجاءت أبرز قرارات كيروش المثيرة للجدل باستبعاد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك من قائمة كأس أمم إفريقيا.

واعتبر مصطفى أن جهاز البدري لو كان من اتخذ هذا القرار "لتعرض للحبس".

كما تحدث المدرب عن فترته في الدوري المغربي حين درب فريق وادي زم، مؤكدا أنه حقق نجاحات كبيرة في تلك الفترة.

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