عماد النحاس يقود مران الاتحاد السكندري لأول مرة

قاد عماد النحاس مران فريق الاتحاد السكندري لأول مرة، بعدما تولى مهمة تدريب زعيم الثغر.

وأعلن الاتحاد السكندري تعيين عماد النحاس مديرا فنيا للفريق، خلفا لحسام حسن الذي رحل قبل عدة أيام بعد فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

وقال النحاس في أول تصريحات له بعد تولي تدريب الاتحاد: "سعيد بتواجدي مع هذا النادي العريق الذي يمثل مدينة كبيرة وله قاعدة جماهيرية عرضية".

وأضاف "أتمنى أن أقدم كل ما يرضي طموحات جمهور الاتحاد السكندري".

وكشف "المفاوضات مع محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري لم تأخذ وقتا طويلا وتمت بشكل سريع".

وأتم تصريحاته "شرف لأي مدرب أن يتولى قيادة الاتحاد السكندري".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.