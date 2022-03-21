رغم رحيلهما عن الدوري.. تتويج لوكاكو وكونتي بجوائز رابطة اللاعبين الإيطاليين

الإثنين، 21 مارس 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

حصد الثلاثي كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وأنطونيو كونتي بجوائز رابطة اللاعبين الإيطاليين لموسم 2020-2021.

وتوج لوكاكو بجائزة أفضل لاعب في الموسم بينما كونتي بجائزة أفضل مدرب.

وغادر كل من كونتي ولوكاكو فريق إنتر قبل انطلاق الموسم الجاري بعد التتويج باللقب لأول مرة منذ 11 عاما.

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وحصد وقتها إنتر 91 نقطة في 38 مباراة بعد الفوز في 28 مباراة، وسجل وقتها لوكاكو 24 هدفا.

وكشفت رابطة اللاعبين الإيطاليين عن اختيار إنتر أفضل ناد، ولوكاكو أفضل لاعب.

وجاءت جوائز الرابطة كالآتي:

لاعب الموسم: روميلو لوكاكو

لاعبة الموسم: كريستيانا جيريللي

مدرب الموسم: أنطونيو كونتي

نادي الموسم: إنتر

حكم الموسم: دانييلي أورساتو

أفضل شاب في الدرجة الثانية: صامويل ريتشي

بينما تشكيل الموسم جاء كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ستيفان دي فريج - أليساندرو باستوني - ثيو هيرنانديز

الوسط: نيكولو باريلا - فرانك كيسي - فيديريكو كييزا

المهاجم: لويس موريل - روميلو لوكاكو - كريستيانو رونالدو

إنتر الدوري الإيطالي
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