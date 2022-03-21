ذا أثليتك: صراع بين كبار أوروربا على موهبة آيندهوفن

الإثنين، 21 مارس 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

كودي جاكبو مهاجم بي أس في آيندهوفن

بدأت العديد من أندية أوروبا توجيه أنظارها إلى كودي جاكبو مهاجم بي أس في آيندهوفن الهولندي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كودي جاكبو

النادي : أيندهوفن

أيندهوفن

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن ليفربول وأرسنال من إنجلترا، وبايرن ميونيخ من ألمانيا وبرشلونة من إسبانيا مهتمون بالتعاقد مع الموهبة الشابة.

يأتي ذلك بعدما ظهر المهاجم الشاب بمستوى مميز مع فريقه خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات.

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ولا يملك اللاعب شرطا جزائيا في تعاقده مع ناديه الهولندي، ومن المتوقع أن يوافق آيندهوفن على بيعه مقابل أكثر من 35 مليون يورو.

ويجيد جاكبو اللعب في مركز قلب الهجوم، وأيضا الجناح الأيسر والأيمن.

ولعب البالغ من العمر 22 عاما مع آيندهوفن هذا الموسم 37 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 16 هدفا، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

جاكبو أيندهوفن
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