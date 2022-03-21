تقرير: غموض مستقبل ديبالا بعد فشل مفاوضات يوفنتوس.. وصراع إنجليزي إسباني

لا يزال مستقبل باولو ديبالا حائرا بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقد باولو ديبالا مع يوفنتوس.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكانت شبكة سكاي سبورت إيطاليا قد كشفت عن فشل مفاوضات تجديد تعاقد باولو ديبالا مع يوفنتوس بعد اجتماعه صباح اليوم الإثنين.

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بشكل مجاني مع بداية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية عن غموض مستقبل ديبالا بعد اقتراب انتهاء مشواره مع يوفنتوس.

وأوضح التقرير أن توتنام يعد أبرز المهتمين بضم ديبالا خاصة مع إشادة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق باللاعب.

وكاد ديبالا أن ينتقل إلى توتنام قبل انطلاق الموسم الماضي لكن توقفت المفاوضات في النهاية.

وأشار التقرير إلى اهتمام أندية ليفربول ومانشستر سيتي بضم اللاعب منذ يناير الماضي، مع مراقبة برشلونة وأتليتكو مدريد للموقف.

ديبالا كان قد انضم ليوفنتوس في 2015 قادما من نادي باليرمو مقابل 28 مليون يورو.

وشارك ديبالا مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 أهداف آخرين.