هدف منتظر وإحباط أخير.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر والسنغال في استاد القاهرة

الإثنين، 21 مارس 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح وساديو ماني - مصر × السنغال

يستعد منتخب مصر لملاقاة السنغال على استاد القاهرة في المباراة المرتقبة يوم الجمعة 25 مارس، في ذهاب المرحلة الأخيرة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ولعب منتخب مصر ضد السنغال 14 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات و3 تعادلات وتلقى 4 هزائم.

بين هذه المباريات هناك 6 شهدها استاد القاهرة، تعرف على نتائجهم من هنا

منتخب مصر منتخب السنغال تصفيات كأس العالم
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