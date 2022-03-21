تعديل موعد مباراة بيراميدز ضد لافيينا في كأس مصر
الإثنين، 21 مارس 2022 - 18:21
كتب : FilGoal
قرر اتحاد كرة القدم تعديل موعد مباراة بيراميدز ضد لافيينا في كأس مصر.
وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 26 مارس الجاري، وتم تعديل موعدها ليكون يوم 28 من الشهر ذاته في ملعب برج العرب، وبدون حضور الجماهير.
وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
ويلعب بيراميدز ضد لافيينا في دور الـ32 لكأس مصر لموسم 2021/2022.
وتأهل لدور الـ16 في كأس مصر حتى الآن كل من إنبي والجونة وكفر الشيخ والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وإيسترن كومباني وطلائع الجيش والبنك الأهلي وسموحة ومصر للمقاصة.
ومن المنتظر أن تقام قرعة أخرى لتحديد مواجهات دور الـ16 لكأس مصر، وذلك بعد نهاية جميع مباريات دور الـ32 من البطولة.
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