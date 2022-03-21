تقارير: منتخب تونس يفقد الخزري وبرون قبل مواجهتي مالي

تلقى منتخب تونس ضربة قوية بتعرض الثنائي وهبي الخزري وديلان برون للإصابة قبل مباراة مالي.

وهبي الخزري النادي : سانت إيتيان تونس

وكشفت قناة بي إن سبورتس، أن الثنائي وهبي الخزري وديلان برون تعرض للإصابة وغاب عن تدريبات منتخب تونس.

وأن الثنائي لن يشارك أمام مالي في مباراتي تصفيات كأس العالم.

ليفقد منتخب تونس خدمات صانع ألعابه وهبي الخزري، والمدافع ديلان برون.

ويلعب منتخب تونس ضد مالي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة الأولى بين تونس ومالي في ملعب الأخير يوم الجمعة، على أن يقام لقاء العودة في ملعب رادس يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري.