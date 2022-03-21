استعدادا لمواجهة السنغال.. موعد مران منتخب مصر الأول

الإثنين، 21 مارس 2022 - 17:23

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر

يخوض منتخب مصر مرانه الأول في معسكره استعدادا لمواجهتي السنغال الحاسمتين في الطريق إلى كأس العالم 2022.

ويبدأ الفراعنة مرانهم الأول في السابعة مساء.

وخضع لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لمسحة من أجل الكشف عن فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
منتخب مصر يستهل معسكر مواجهة السنغال بمسحة كورونا سفير مصر بـ السنغال: نجهز 10 طائرات لنقل المشجعين من مصر مدرب جنوب إفريقيا: أفضل أن يتدرب تاو 6 أشهر دون لعب.. صحته البدنية الأساسية ليست جيدة

وتم تطبيق هذا الإجراء من أجل مزيد من الاطمئنان على الجميع، وذلك قبل مواجهة الذهاب ضد السنغال يوم الجمعة 25 مارس.

وتقام المباراة الأولى على ستاد القاهرة، في الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يتم تكرار هذه المسحة صباح الغد -الثلاثاء- قبل الخضوع للمسحة الرسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حسب اللوائح.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس في السنغال.

منتخب مصر منتخب السنغال تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
هدف منتظر وإحباط أخير.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر والسنغال في استاد القاهرة منتخب مصر يستهل معسكر مواجهة السنغال بمسحة كورونا سفير مصر بـ السنغال: نجهز 10 طائرات لنقل المشجعين من مصر مدرب جنوب إفريقيا: أفضل أن يتدرب تاو 6 أشهر دون لعب.. صحته البدنية الأساسية ليست جيدة بلماضي: علينا التماسك في لقاء الذهاب أمام الكاميرون.. واللعب بـ جابوما يحفزنا خطبة نارية من كيروش للاعبيه عبر تويتر قبل مواجهة السنغال كلوب: لم أغامر بـ محمد صلاح أمام نوتينجهام لأنه شعر بألم في قدمه مرة أخرى انطلاق معسكر السنغال في المغرب استعدادا لمواجهة مصر.. وموقف الثنائي المصاب
أخر الأخبار
عماد النحاس يقود مران الاتحاد السكندري لأول مرة 6 دقيقة | الدوري المصري
تتويج لوكاكو وكونتي بجوائز رابطة اللاعبين الإيطاليين 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
سنتريكوس المرشحة لشراء تشيلسي: سنحافظ على الإدارة الحالية 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: صراع بين كبار أوروربا على موهبة آيندهوفن 22 دقيقة | ميركاتو
استبعاد لاوتارو مارتينيز من قائمة الأرجنتين بسبب كورونا 30 دقيقة | أوروبا
تقرير: غموض مستقبل ديبالا بعد فشل مفاوضات يوفنتوس.. وصراع إنجليزي إسباني 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
هدف منتظر وإحباط أخير.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر والسنغال في استاد القاهرة 48 دقيقة | حلم المونديال
سكاي: مانشستر يونايتد ينفي اهتمامه بـ توخيل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات