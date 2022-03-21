استعدادا لمواجهة السنغال.. موعد مران منتخب مصر الأول
الإثنين، 21 مارس 2022 - 17:23
كتب : بسام أبو بكر
يخوض منتخب مصر مرانه الأول في معسكره استعدادا لمواجهتي السنغال الحاسمتين في الطريق إلى كأس العالم 2022.
ويبدأ الفراعنة مرانهم الأول في السابعة مساء.
وخضع لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لمسحة من أجل الكشف عن فيروس كورونا.
وتم تطبيق هذا الإجراء من أجل مزيد من الاطمئنان على الجميع، وذلك قبل مواجهة الذهاب ضد السنغال يوم الجمعة 25 مارس.
وتقام المباراة الأولى على ستاد القاهرة، في الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
ومن المقرر أن يتم تكرار هذه المسحة صباح الغد -الثلاثاء- قبل الخضوع للمسحة الرسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حسب اللوائح.
وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس في السنغال.
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