مدافع برشلونة ساخرا من فينيسيوس: ستفوز بالكرة الذهبية العام المقبل!

سخر إيريك جارسيا مدافع نادي برشلونة من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وحقق برشلونة فوز عريض على ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة مشاحنات بين لاعبي الفريقين كما لقطت كاميرات "Movistar" الإسبانية، إذ ظهر جارسيا يسخر من فينيسيوس بسبب أداء البرازيلي خلال المباراة.

وقال جارسيا مستهزءً بالبرازيلي: "في العام المقبل، ستحصل على الكرة الذهبية، نعم الكرة الذهبية".

ولعل أبرز لقطة ظهر فيها فينيسيوس خلال المباراة بعدما حصل على فرصة صريحة والنتيجة 1-0 لصالح برشلونة، لكنه لم يتمكن من استغلالها وزيف السقوط في المنطقة محاولًا الحصول على ركلة جزاء.

وشارك صاحب الـ21 عاما هذا الموسم مع ريال مدريد في مباراة سجل خلالها 39 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 19 آخرين بجميع المسابقات.

ويحتل فينيسيوس جونيور المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفا، بفارق 8 أهداف عن كريم بنزيما المتصدر الحالي لترتيب هدافي "الليجا".

وفي سياق منفصل، واصل برشلونة صحوته في الدوري الإسباني ووصل للنقطة 54 في المركز الثالث بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 66 في الصدارة.