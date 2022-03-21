منتخب مصر يستهل معسكر مواجهة السنغال بمسحة كورونا

الإثنين، 21 مارس 2022 - 16:34

كتب : بسام أبو بكر

مصر × السنغال

منتخب مصر منتخب السنغال
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