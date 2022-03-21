في ذكرى مرور 20 عاما على تأسيسه.. وادي دجلة يكرم 1000 بطل رياضي عن إنجازاتهم

نظمت أندية وادى دجلة، احتفالية ضخمة لتكريم اللاعبين الدوليين وأبطال النادي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية بمختلف الألعاب الرياضية، عن إنجازاتهم التي حققوها خلال موسم 2020- 2021 بالمنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

وكشف وادي دجلة أن ذلك عرفانا وتقديرا من إدارة أندية وادى دجلة بالجهود المبذولة من الرياضيين لاستكمال مسيرة تطوير الرياضة المصرية وإمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر لرفع علم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وعقدت الاحتفالية، بنادي وادى دجلة النخيل بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تكريم حوالي 1000 رياضي من المتميزين خلال موسم 2020- 2021 بمشاركة الأجهزة الفنية لمختلف الألعاب الرياضية وأسر الأبطال المكرمين وأعضاء النادي، علاوة على ممثلين عن كافة الاتحادات الرياضية بالإضافة إلى العديد من رموز وأعضاء مجلس إدارة أندية وادى دجلة.

وقال طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة: "احتفالية تكريم الأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والمعاونة بوادى دجلة تمثل رسالة شكر لهؤلاء الأبطال على ما بذلوه من جهد خلال العام الماضي".

وتابع "وذلك من أجل تحفيزهم على مواصلة العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، كما تمثل الاحتفالية رسالة للناشئين في النادي للاقتداء بالأبطال في الجهد والمثابرة والسعي لتحقيق إنجازات تشرف الرياضة المصرية".

ومنذ عام 2018، وينظم نادي وادى دجلة احتفالية تكريم سنوية للأبطال الرياضيين، وتم إلغاء هذا الحدث خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم استئناف انعقادها وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين.