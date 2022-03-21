أوفرمارس مديرا رياضيا لأنتويرب بعد الطرد من أياكس بسبب رسائل غير لائقة لزميلاته

الإثنين، 21 مارس 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

أوفرمارس

قرر نادي رويال أنتويرب البلجيكي تعيين الهولندي مارك أوفرمارس كمدير رياضي للنادي بعد 6 أسابيع من طرده من المنصب نفسه في نادي أياكس.

ففي السابع من فبراير الماضي أعلن نادي أياكس الهولندي إقالة مديره الرياضي مارك أوفرمارس بسبب أفعال لا أخلاقية.

أوفرمارس (48 عاما) سيكون المدير الرياضي الجديد للنادي البلجيكي ووقع عقدا لمدة أربع سنوات.

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وقال أوفرمارس في مؤتمر تقديمه: "ما حدث في أياكس لن يحدث هنا مرة أخرى".

وكان نادي أياكس قد أعلن قبل أسابيع من الفضيحة تمديد تعاقد مارك أوفرمارس المدير الرياضي للنادي حتى 2026.

وأفاد النادي حين تم طرده في بيان: "سيغادر المدير الرياضي مارك أوفرمارس أياكس فورا".

وأضاف البيان "اتخذ هذا القرار بعد مناقشات في الأيام الأخيرة مع مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إدوين فان دير سار".

وتابع "تم اتخاذ هذا القرار بعد سلسلة من الرسائل غير اللائقة التي تم إرسالها إلى العديد من الزميلات على مدى فترة طويلة من الزمن".

وقال أوفرمارس عبر موقع النادي الرسمي: "أشعر بالخجل.. لم أكن أدرك أنني تجاوزت الحد، لقد تم توضيح ذلك لي في الأيام الأخيرة، شعرت فجأة بضغط هائل".

وواصل "أعتذر.. هذا السلوك غير مقبول بالتأكيد بالنسبة لشخص في منصبي، أدركت هذا لكن بعد فوات الأوان".

وشدد "لا أرى خيارا آخر سوى مغادرة أياكس".

وأتم "ما حدث سيكون له تأثير كبير على حياتي الشخصية ولهذا أطلب من الجميع أن يحترمني ويحترم عائلتي ويتركنا في شأننا".

ويعد أوفرماس أحد نجوم أياكس كلاعب بين 1992 و1997 حقق خلالها 7 ألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا 1996 قبل أن يلعب لصفوف أرسنال وبرشلونة.

وتولى أوفرمارس مهمة المدير الرياضي لأياكس منذ 2012، وارتبط اسمه بأكثر من نادٍ آخرها نيوكاسل الإنجليزي.

وقتها قال أوفرمارس عبر موقع النادي الرسمي: "ما زلت أشعر بالحماس الشديد لعملي وأشعر بالرضا كثيرا عنه".

وأضاف "التعاون مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة جيد جدا، وكذلك مع الأشخاص في مجمع أياكس الرياضي الذين أعمل معهم في مجالات الكشافة والشباب والانتقالات".

وأتم "لدي شعور أن عملي في أياكس لم ينته بعد لذا أود الاستمرار هنا".

وكان عقد أوفرماس سينتهي في نوفمبر 2024 قبل تجديده.

ومنذ أن تولى أوفرمارس مهمته في أياكس فاز الفريق بـ 9 ألقاب محلية وتأهل لنهائي الدوري الأوروبي 2017.

ويتصدر أياكس الدوري الهولندي بفارق 5 نقاط عن إيندهوفن، ويستعد لملاقاة بنفيكا البرتغالي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مارك أوفرمارس أياكس رويال أنتويرب أنتويرب
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