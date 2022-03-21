سفير مصر بـ السنغال: نجهز 10 طائرات لنقل المشجعين من مصر

قالت نهى خضر، سفير مصر بالسنغال، إنه جار التجهيز لسفر 10 طائرات لدعم المنتخب في مواجهة الإياب من الدور النهائي لتصفيات كأس العالم، يوم 29 مارس.

وتحدثت خضر عبر إذاعة "ميجا إف إم": "الإعلام السنغالي يتحدث عن رغبة المنتخب المصري في الثأر بعد الهزيمة في نهائي بطولة الأمم الإفريقية".

وأضافت "هناك تنسيق كامل مع وزارة الشباب والرياضة ومسئولي الاتحاد المصري لتنسيق كل شيء. نقوم بعمل إجراءات مشددة لحماية البعثة والأتوبيس الخاص بها في التنقلات وخلافه".

وكشفت “هناك إجراءات تتم مع شركات الطيران في مصر لوجود مشجعين وسيتواجد على الأقل 10 طائرات لدعم المنتخب وبالتأكيد الاعداد مرتبطة بنتيجة المباراة الأولى لكنني أتمنى تواجد أعداد كبيرة في أي حالة ونحن على استعداد تام لاستقبال أي أعداد من المشجعين المصريين".

وتقام مباراة الذهاب 25 مارس في مصر، ومباراة الإياب 29 مارس في السنغال.

وشهدت القائمة تواجد محمد مجدي "أفشة" وياسر إبراهيم وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" بعد عدم التواجد في قائمة أمم إفريقيا.

وغاب رمضان صبحي وأحمد حجازي وأكرم توفيق بسبب الإصابة.

ولم يتواجد محمد شريف ومهند لاشين ومحمود جاد وإبراهيم عادل ومحمد حمدي من الذين تواجدوا في قائمة أمم إفريقيا الأخيرة، مع اعتزال عبد الله السعيد دوليا.

جاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - مروان حمدي - أحمد سيد "زيزو"

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.