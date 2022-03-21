تقارير: بعد فشل مفاوضات تمديد تعاقده.. ديبالا سيغادر يوفنتوس بنهاية الموسم

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس عن فشل مفاوضات تجديد تعاقد باولو ديبالا مع يوفنتوس.

وفقا لرومانو فإن موقف إدارة يوفنتوس أصبح واضحا الآن بعد اجتماع عقده اللاعب مع النادي صباح اليوم والذي اتخذ خلاله قرارا بعدم تجديد عقب اللاعب ورحيله بنهاية الموسم.

عقد ديبالا مع يوفنتوس ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني من بداية الموسم المقبل.

وسيرحل اللاعب عن الفريق الإيطالي بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر، وتشير التقارير إلى رغبة العديد من الفرق في ضمه وأبرزها كان برشلونة وإنتر ميلان الذي يرغب في فشل المفاوضات مع يوفنتوس لضمه بشكل مجاني.

ديبالا كان قد انضم ليوفنتوس في 2015 قادما من نادي باليرمو مقابل 28 مليون يورو.

وشارك ديبالا مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 أهداف آخرين.