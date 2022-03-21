كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنصف نهائي الدوري بعد تخطي هيليوبوليس

الإثنين، 21 مارس 2022 - 15:27

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

واصل فريق الأهلي نتائجه المميزة في منافسات دوري النخبة الممتاز بعد تخطي هيليوبوليس في ربع النهائي.

وتغلب الأهلي على هيليوبوليس بمباراتين دون مقابل في المرحلة التي تقام بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل.

وواصل الأهلي انتصاراته بدون خسارة أي شوط حتى الآن في منافسات الدوري.

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وفاز الأهلي في المباراة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل، وبنفس النتيجة تغلب الأحمر على هيليوبوليس في المباراة الثانية.

وانتصر الأهلي في المباراة الثانية بنتائج 25-12 و25-16 و25-19.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك أمام سموحة في ربع النهائي ليواجه أحدهما في نصف النهائي.

ويتقدم الزمالك على سموحة بمباراة دون مقابل في سلسلة ربع النهائي، وتقام المباراة الثانية في الثامنة مساء اليوم الأحد.

كرة طائرة الأهلي
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