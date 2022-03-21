هرم خوفو يزين حفل الكلاسيكو من تنظيم "لاليجا" في مصر

الأحد الماضي الموافق 20 مارس، جمع الكلاسيكو، مباراة كرة القدم الأكثر مشاهدة على وجه الأرض، أكثر من 500 شخصٍ تحت سفح أهرامات الجيزة في مصر.

وعلى هامش هذه المباراة الأسطورية، تعاونت "لاليغا" مع "نوجارا" لإطلاق مبادرة طموحة لدمج كرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والموسيقى في مشروع غير مسبوق في عالم الترفيه.

الحدث الذي حضره شخصيات مهمة في عالم كرة القدم المصرية، والفن، وصناع المحتوى، والأعمال، وممثلون عن أكثر من 20 سفارة ومؤسسة محلية ودولية، استضاف في المساحة الخاصة بـ "كونالديني جراند بيراميدز" عرضًا ينقسم إلى 3 فقرات.

أولًا، تنافس فريقان للرياضات الإلكترونية في سلسلة من المباريات الافتراضية لمحاكاة الكلاسيكو. وتكمّن الحضور من تحدي اللاعبين المحترفين، وفي هذه المناسبة كانوا هؤلاء أصحاب المهارة في أجهزة التحكم هم من حددوا الفريق الفائز خلال 5 مباريات افتراضية لُعبَت على شاشات عملاقة.

النتيجة كانت انتصار "لوس بلانكوس" الذين فازوا بثلاثة مباريات مقابلة فوزين لـ "البلاوجرانا".

تاليًا، وقبل انطلاق المباراة، أقيمت فقرة "فريستايل" حيث استمتع الحضور بموهبة الشبان الواعدين الذين قدّموا هذا العرض.

وفي العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، وعقب كلمة ألقاها السيد رامون خيل كاساريس سفير مملكة إسبانيا في مصر، وراؤول أوستالي مندوب "لاليغا" في مصر، بدأت المباراة التي بُثَت عبر شاشات عملاقة متوضعة في نفس المكان مع ظهور هرم خوفو الأكبر في الخلفية.

وبعد مشاهدة انتصار برشلونة، وفي ختام حفل المشاهدة، جاء الدور على نجمي الهيب هوب المصريين "ليجي-سي" و"مهاب"، إذ أطلقا أغنية "نو بروبليما" خصيصًا لأجل هذه المناسبة، وقاموا بأدائها على الهواء مع مجموعة من أعمالهم الأخرى.

مقطع فيديو الأغنية حقق 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال 48 ساعة.

وصرّح راؤول أوستالي مندوب "لاليغا" في مصر والسودان وليبيا: "كرة القدم لم تعد عنصرًا منعزلًا في صناعة الترفيه. ونحن في "الليغا" على دراية أن جماهيرنا باتوا متطلبين أكثر فأكثر ونحن ملزمون بالتأقلم مع الواقع الجديد حيث المشاهد هو البطل".

وواصل أوستالي: "الكلاسيكو هو حفل رياضي وحدث لا يُضاهَى في صناعة الترفيه، وقد كان بمثابة ركيزة أساسية بُني عليها حدث فريق من نوعه جمع بين كرة القدم، والرياضات الإلكتلونية، والموسيقى".

ولأجل إطلاق هذا المشروع، تعاونت "لاليغا" مع وكالة "نوجارا" الشريك الإعلامي في المنطقة. وقد صرّح طارق نوجارا المدير التنفيذي: "الجماهير هم القوة الدافعة في عملية صناعة القرار، ولهذا نصب اهتمامنا على تقديم تجارب مبتكرة وفريدة من نوعها وتمت للجماهير بصلة، ونبحث دائمًا عن شراكات وتعاونات جديدة مع قادة صناعة الترفيه في مناطق مختلفة".

وبحفل المشاهدة هذا وباستخدام هاشتاج #ElClasicoinEgypt، أرادت "لاليغا" الاحتفال بواقع جديد، يدمج الرياضة والموسيقى والرياضات الإلكترونية في تجربة فريدة بالمنطقة التي تسعى للتجديد وتعزيز الحوار المفتوح والتفاعل الحقيقي بين الجمهور والعلامات التجارية وصناع المحتوى، باستخدام كرة القدم والكلاسيكو كمحرك دفع.