هرم خوفو يزين حفل الكلاسيكو من تنظيم "لاليجا" في مصر

الإثنين، 21 مارس 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

حفل الكلاسيكو من تنظيم لاليجا

الأحد الماضي الموافق 20 مارس، جمع الكلاسيكو، مباراة كرة القدم الأكثر مشاهدة على وجه الأرض، أكثر من 500 شخصٍ تحت سفح أهرامات الجيزة في مصر.

وعلى هامش هذه المباراة الأسطورية، تعاونت "لاليغا" مع "نوجارا" لإطلاق مبادرة طموحة لدمج كرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والموسيقى في مشروع غير مسبوق في عالم الترفيه.

الحدث الذي حضره شخصيات مهمة في عالم كرة القدم المصرية، والفن، وصناع المحتوى، والأعمال، وممثلون عن أكثر من 20 سفارة ومؤسسة محلية ودولية، استضاف في المساحة الخاصة بـ "كونالديني جراند بيراميدز" عرضًا ينقسم إلى 3 فقرات.

أولًا، تنافس فريقان للرياضات الإلكترونية في سلسلة من المباريات الافتراضية لمحاكاة الكلاسيكو. وتكمّن الحضور من تحدي اللاعبين المحترفين، وفي هذه المناسبة كانوا هؤلاء أصحاب المهارة في أجهزة التحكم هم من حددوا الفريق الفائز خلال 5 مباريات افتراضية لُعبَت على شاشات عملاقة.

النتيجة كانت انتصار "لوس بلانكوس" الذين فازوا بثلاثة مباريات مقابلة فوزين لـ "البلاوجرانا".

تاليًا، وقبل انطلاق المباراة، أقيمت فقرة "فريستايل" حيث استمتع الحضور بموهبة الشبان الواعدين الذين قدّموا هذا العرض.

وفي العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، وعقب كلمة ألقاها السيد رامون خيل كاساريس سفير مملكة إسبانيا في مصر، وراؤول أوستالي مندوب "لاليغا" في مصر، بدأت المباراة التي بُثَت عبر شاشات عملاقة متوضعة في نفس المكان مع ظهور هرم خوفو الأكبر في الخلفية.

وبعد مشاهدة انتصار برشلونة، وفي ختام حفل المشاهدة، جاء الدور على نجمي الهيب هوب المصريين "ليجي-سي" و"مهاب"، إذ أطلقا أغنية "نو بروبليما" خصيصًا لأجل هذه المناسبة، وقاموا بأدائها على الهواء مع مجموعة من أعمالهم الأخرى.

مقطع فيديو الأغنية حقق 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال 48 ساعة.

وصرّح راؤول أوستالي مندوب "لاليغا" في مصر والسودان وليبيا: "كرة القدم لم تعد عنصرًا منعزلًا في صناعة الترفيه. ونحن في "الليغا" على دراية أن جماهيرنا باتوا متطلبين أكثر فأكثر ونحن ملزمون بالتأقلم مع الواقع الجديد حيث المشاهد هو البطل".

وواصل أوستالي: "الكلاسيكو هو حفل رياضي وحدث لا يُضاهَى في صناعة الترفيه، وقد كان بمثابة ركيزة أساسية بُني عليها حدث فريق من نوعه جمع بين كرة القدم، والرياضات الإلكتلونية، والموسيقى".

ولأجل إطلاق هذا المشروع، تعاونت "لاليغا" مع وكالة "نوجارا" الشريك الإعلامي في المنطقة. وقد صرّح طارق نوجارا المدير التنفيذي: "الجماهير هم القوة الدافعة في عملية صناعة القرار، ولهذا نصب اهتمامنا على تقديم تجارب مبتكرة وفريدة من نوعها وتمت للجماهير بصلة، ونبحث دائمًا عن شراكات وتعاونات جديدة مع قادة صناعة الترفيه في مناطق مختلفة".

وبحفل المشاهدة هذا وباستخدام هاشتاج #ElClasicoinEgypt، أرادت "لاليغا" الاحتفال بواقع جديد، يدمج الرياضة والموسيقى والرياضات الإلكترونية في تجربة فريدة بالمنطقة التي تسعى للتجديد وتعزيز الحوار المفتوح والتفاعل الحقيقي بين الجمهور والعلامات التجارية وصناع المحتوى، باستخدام كرة القدم والكلاسيكو كمحرك دفع.

الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
كورتوا: النتيجة كادت أن تكون أسوأ.. ووجدت توريس ينفرد بالمرمى بعد 10 ثوان فقط ألفيش: برشلونة سيظل دائما على القمة.. ولقب الدوري صعب ولكن الحلم مجاني أنشيلوتي: أعتذر للجماهير وأتحمل المسؤولية.. والهزيمة لن تؤثر على الفريق تشافي: لم نتوقع ذلك التفوق على ملعب ريال مدريد.. ويجب أن نتحلى بالتواضع أراوخو: كنت واثقا في قرار تشافي أمام فينيسيوس.. وجارسيا: كنت أفكر في 5-0 بوسكيتس بعد رباعية الكلاسيكو: كان هذا هدفنا.. وإذا كان هناك فرصة للفوز بالدوري سنستغلها ناتشو: خسارة الكلاسيكو ضربة موجعة نفسيا.. علينا أن نواصل التقدم برشلونة يكسر عقدة الكلاسيكو ويزلزل سنتياجو برنابيو برباعية في ريال مدريد
أخر الأخبار
أوفرمارس مديرا رياضيا لأنتويرب بعد الطرد من أياكس بسبب رسائل غير لائقة لزميلاته 8 دقيقة | أوروبا
سفير مصر بـ السنغال: نجهز 10 طائرات لنقل المشجعين من مصر 21 دقيقة | حلم المونديال
دي بروين: نريد التتويج بكل مسابقة ندخلها 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: بعد فشل مفاوضات تمديد تعاقده.. ديبالا سيغادر يوفنتوس بنهاية الموسم 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنصف نهائي الدوري بعد تخطي هيليوبوليس 42 دقيقة | رياضات أخرى
شيفيتشينكو يعلق على هتاف جماهير تشيلسي لـ أبراموفيتش 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: أبريل الناري؟ كل الخصوم لا تحلم بمواجهة ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
هرم خوفو يزين حفل الكلاسيكو من تنظيم "لاليجا" في مصر ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات