مدرب جنوب إفريقيا: أفضل أن يتدرب تاو 6 أشهر دون لعب.. صحته البدنية الأساسية ليست جيدة

يرى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، أنه من الأفضل ألا يلعب بيرسي تاو مهاجم الأهلي، كرة القدم لمدة 6 أشهر.

وقال بروس في مؤتمر صحفي أعلن فيه استبعاد تاو من قائمة البافانا بافانا لوديتي غينيا وفرنسا: "تاو مصاب، وأنا أبالغ الآن، في الـ 8 أشهر الماضية. عندما انتقل من برايتون للأهلي في يونيو لم يتدرب أو يلعب كثيرا".

وأضاف "بعد ذلك لعب مباراتي زيمابوي وغانا وهو مصاب، ثم بدأ باللعب مع الأهلي، وتعرض لإصابة. أفضل أن يتدرب فقط 6 أشهر دون لعب. صحته البدنية الأساسية ليست جيدة".

وأوضح "كلما يلعب يبدو وأنه يتحمل بشكل زائد ثم يتعرض للإصابة. نرى ذلك مع لاعبي صنداونز لأنهم يلعبون كثيرا في وجود مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "تاو يلعب مباريات كثيرة، وليس لديه القدرة البدنية لذلك، فيتعرض لإصابة تلو الأخرى".

وبعد الفوز على المريخ 3-1 في دوري أبطال إفريقيا، قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن "تغيير بيرسي تاو جاء للإصابة، ولكنها ليست كما تحدثت الشائعات. لقد شارك وأحرز هدفا كما رأيتم، وكان فعالا جدا".

وأضاف "أنا مدرب صريح وواضح، لو كان بيرسي تاو مصابا لما أشركته. لقد أخبرني الطبيب أنه سليم وجاهز ولذلك أشركته".

وانضم بيرسي تاو لصفوف الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في الصيف الماضي.

ومع الأحمر سجل بيرسي تاو 6 أهداف في 14 مباراة لعبها في مختلف البطولات.