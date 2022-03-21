بلماضي: علينا التماسك في لقاء الذهاب أمام الكاميرون.. واللعب بـ جابوما يحفزنا

الإثنين، 21 مارس 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر أمم إفريقيا

يرى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن تماسك فريقه في لقاء الذهاب أمام الكاميرون سيكون أحد العوامل المؤثرة في التأهل لكأس العالم 2022.

منتخب الجزائر يحل ضيفا على الكاميرون في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم الجمعة المقبل قبل أن يستقبله في الإياب يوم الثلاثاء التالي.

وقال بلماضي في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "دعونا من الحديث عن القائمة كثيرا. وجب الحديث عن إمكانية التأهل إلى المونديال".

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وأضاف "لا نتحدث عن الضغط. وإنما وجب الحديث عن المباراتين والحديث عن الأمور الفنية التي تخص التأهل إلى المونديال من عدمه".

وشدد "الحديث عن الأرقام ودراسة الخصوم أفضل من الحديث عن اختيار اللاعبين".

وتابع "رغم تغيير الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون، لكن لا أتوقع بأنهم قادرون على تغيير طريقة لعبهم في أربعة أيام".

وأكمل بطل إفريقيا 2019 "علينا العمل على التقليل من خطورة كل لاعبي المنتخب الكاميروني دون استثناء".

وأردف "على لاعبينا إظهار التماسك في مباراة الذهاب، قبل أن نعود لاتمام مهمتنا على ملعبنا وأمام جماهيرنا".

لاعبو الجزائر واعون بما ينتظرهم في المبارتين المقبلتين، ولديهم رغبة كبيرة في بلوغ المونديال، حسب بلماضي.

وأردف "الجميع مستعد للموت من أجل التأهل لكأس العالم، شعرت بهذه الرغبة لديهم، كما أن هناك بعض اللاعبين يريدون إنهاء مشوارهم بالمشاركة في المونديال".

ويحتضن ملعب جابوما مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل في ظل الانتقادات الكثيرة التي طالت هذا الملعب في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأوضح بلماضي "نملك خبرة في ملعب جابوما الذي لعبنا فيه 3 مباريات متتالية في أمم إفريقيا قبل شهرين".

وأتم "نريد إظهار أفضل ردة فعل في نفس الملعب الذي خسرنا فيه العديد من الأشياء، وسيكون ذلك أفضل شيء يمكن أن يحدث لنا".

شهدت قائمة الجزائر التي استدعاها بلماضي لمواجهتي الكاميرون الكثير من المفاجآت.

وشهدت القائمة الكثير من الاختلافات عن تلك التي خاضت كأس أمم إفريقيا 2021 بعدما غاب عن التواجد كل من بغداد بونجاح وسعيد بن رحمة وياسين براهيمي.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي- ألكسندر أوكيدجا- مصطفى زغبة

في الدفاع: عيسى ماندي- عبد القادر بدران- مهدي تاهرات- جمال بلعمري- أحمد توبة- يوسف عطال- حسين بن عيادة- يوسف لعوافي- رامي بن سبعيني

في الوسط: إسماعيل بن ناصر- سفيان فيجولي- عدلان قديورة- سفيان بن دبكة- هشام بوداوي- راميز زروقي

في الهجوم: رياض محرز- رشيد غزال- يوسف بلايلي- محمد بن يطو- إسحاق بلوفضيل- إسلام سليماني

الجزائر الكاميرون جمال بلماضي
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