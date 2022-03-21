مبابي: يجب أن يحترم لاعبي باريس سان جيرمان بعضهم.. وأتمنى وصول موناكو إلى دوري الأبطال

يرى كيليان مبابي بأن لاعبو باريس سان جيرمان عليهم أن يظهروا الاحترام إلى جماهيرهم، كما يرى بأن الجماهير لن يهمها أي شيء يقدمه الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض باريس سان جيرمان للهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام موناكو خارج ملعبه في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

وقال مبابي في تصريحات عبر أمازون برايم عقب المباراة: "لقد خسرنا أمام فريق كبير يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لقد كانوا مصممين ونفذوا خطة لعبهم وأتمنى أن يصلوا إلى أوروبا لأنهم قد استحقوا الفوز".

وواصل "هدفنا هو التتويج بالدوري للمرة العاشرة وأي شيء آخر لا يهم، حتى لو فزنا 9-0 لن يفكر الناس سوى بدوري أبطال أوروبا ويحب أن نبقى محترفين وأن نحترم بعضنا البضع في باريس سان جيرمان".

وكان باريس سان جيرمان قد خرج من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النتيجة الإجمالية للمباراتين.

وأضاف "يجب أن نحترم الجماهير التي تدعمنا عليك أن تحترم نفسك وعائلتك إذا كان لديك قدر من الاحترام باتجاه ما تفعله".

الفوز رفع رصيد موناكو للنقطة الـ 44 في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن نيس صاحر المركز الرابع، بينما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة الـ 65 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 12 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.