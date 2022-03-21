مورينيو: تألق أبراهام؟ عليه أن يفعل ذلك في كل مباراة

الإثنين، 21 مارس 2022 - 13:17

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما

لم ينل تامي أبراهام مهاجم روما الإشادة الكاملة من مدربه جوزيه مورينيو رغم التألق الكبير في صفوف فريق العاصمة الإيطالية.

وقاد أبراهام روما لاكتساح ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد في دربي العاصمة الذي جمعهما على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عندما قلتم جميعا أن أبراهام رائع، لم أوافق على ذلك، لأنني أعرف الإمكانيات التي يمتلكها وأعلم أنه قادر على ما فعله ضد لاتسيو".

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وأضاف "أنا لا أتحدث فقط عن الهدفين، لكنني أتحدث عن طريقة لعبه، وكيف ضغط، وكيف استعاد الكرة مرة أخرى، لأنه، على سبيل المثال، ضد فيتيسه لم يفعل ذلك بنفس القدر".

المهاجم الإنجليزي الذي انضم لروما بداية الموسم قادما من تشيلسي سجل 23 هدفا خلال 40 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.

وواصل "أطلب الكثير من تامي لأنني أعرف إمكاناته. أداءه أمام لاتسيو هو ما يستطيع فعله، إنه يحتاج إلى الاستمرار في اللعب بهذه الطريقة".

وأتم "لا أقصد تسجيل الأهداف، لأنه يمكنك التسجيل في يوم وإهدار الفرص في يوم آخر، لكنه يحتاج إلى الشخصية التي أظهرها ضد لاتسيو في كل مباراة".

أبراهام سجل الهدف الأول لروما أمام النسور في الدقيقة الأولى، تحديدا بعد 56 ثانية من انطلاق المباراة.

الهدف الثاني أتى سريعا بتوقيع أبراهام أيضا في الدقيقة 22، بعد عرضية رائعة من ريك كارسدورب.

وفي الدقيقة 40 أضاف لورنزو بيليجريني ثالث الأهداف بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الشباك.

الفوز رفع رصيد روما إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن لاتسيو الذي تجمد رصيده عند 49 نقطة وتراجع إلى المركز السادس.

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