بعد استبعاد بافار.. ساليبا ينال الاستدعاء الدولي الأول في منتخب فرنسا

نال ويليام ساليبا مدافع أرسنال المعار إلى مارسيليا فرصة الانضمام لمنتخب فرنسا، حيث أتاه الاستدعاء الأول في مسيرته.

جاء ذلك على خلفية استبعاد بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ الألماني، عقب إصابته بفيروس كورونا.

ويعيش ساليبا فترة رائعة مع مارسيليا، حيث صار أساسيا في الدوري الفرنسي ولعب بشكل مميز لفت الأنظار.

ويتطلع مدافع أرسنال إلى مشاركته الدولية الأولى، خلال المباراتين الوديتين المقبلتين.

الأولى ستكون ضد كوت ديفوار يوم الجمعة 25 مارس، والثانية أمام جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 29 مارس.

ورغم ذلك لم يلعب ساليبا مباراة واحدة مع أرسنال، رغم انضمامه إليه في صيف 2019 مقابل 28 مليون جنيه استرليني، قادما من سانت إيتيان.

في الموسم الأول استمر ساليبا معارا لفريقه السابق، وفي الثاني انتقل معارا إلى نيس، وأخيرا نال إعارة ثالثة في مارسيليا.