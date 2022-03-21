بعد الفوز الرابع تواليا في الكالتشيو.. أليجري: كنت خائفا من تأثير توديع دوري الأبطال

الإثنين، 21 مارس 2022 - 12:16

كتب : FilGoal

يوفنتوس

أوضح ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أنه كان خائفا من تأثير توديع دوري أبطال أوروبا على الفريق حين واجه ساليرنيتانا.

وحقق يوفنتوس فوزا مهما على ساليرنيتانا بهدفين دون مقابل على ملعب أليانز في الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تعاملنا مع المباراة بشكل جيد. كانت هناك مخاوف من تأثير الخروج من دوري الأبطال علينا، لأنه لم يتوقع أحد إقصائنا يوم الأربعاء".

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وأضاف "كان رد فعل اللاعبين جيدًا وظهروا بشكل جيد. كان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث في الشوط الثاني ولكننا كنا مرهقين".

وواصل "ما يهم هو الفوز وتوسيع الفارق عن ملاحقينا".

وأتم "لعب فلاهوفيتش بشكل جيد، فهو عضو مهم في الخط الأمامي وأنا سعيد بعودته إلى التسجيل بعد أن تلقى دعم زملائه".

سجل هدفي يوفنتوس كل من باولو ديبالا ودوسان فلاهوفيتش.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 59 في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث والذي يتبقى له مباراة مؤجلة، كما أصبح يوفنتوس يبتعد عن ميلان صاحبة الصدارة بفارق 7 نقاط.

بينما توقف رصيد ساليرنيتانا عند النقطة الـ 16 في المركز الـ 20 والأخير.

تقدم ديبالا مبكرا ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة بعدما استلم تمريرة من فلاهوفيتش داخل منطقة الجزاء ليمر من المدافع ويسدد كرة أرضية في المرمى.

وأضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة الـ 29 مستغلا عرضية رائعة من ماتيا دي تشيليو ليضع الكرة برأسية في المرمى.

وكاد بونازالي أن يقلص الفارق لساليرينتانا في الدقيقة الـ 71 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ولكن تشيزني تألق في التصدي للكرة.

ويلتقي يوفنتوس في مباراته المقبلة مع إنتر ميلان على ملعب أليانز في مباراة ستحدد صاحب المركز الثالث وتبقي على آمال الفريقين في المنافسة على الدوري.

يوفنتوس ماسيمليانو أليجري
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