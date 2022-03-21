كورتوا: النتيجة كادت أن تكون أسوأ.. ووجدت توريس ينفرد بالمرمى بعد 10 ثوان فقط

يرى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بأن الخسارة أمام برشلونة كان من الممكن ان تصبح أسوأ بكثير من رباعية.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "الصورة التي ظهرنا بها كانت غير مقبولة في ناد مثل ريال مدريد، لا أعرف من الذي لعب المباراة لم نكن مضغوطين ولكن كنا سيئين في إخراج الكرة دون العثور على رجل حر وخسرنا الكثير من الكرات".

وتابع "المباراة قد تسير بشكل سيء ولكن هذا الشعار يجبرنا على القتال دائما في الشوط الثاني ولكننا توقفنا عن القتال والنتيجة كان من الممكن أن تصبح أسوء بكثير".

وأضاف "تمنكنا فقط من الحفاظ على نظافة شباكنا لفترة قصيرة على الرغم من إننا بدأنا بشكل جيد بفرصة فالفيردي ولكن بعدها قل الأداء واستقبلنا هدفا على المرمى القريب ولم نكن منتبهين في الكرات الثابته".

وأتم "في الاستراحة اعتقدنا بأنه يمكننا العودة في المباراة ولكن بعد 10 ثوان وجدت فيران توريس في انفراد ضدي".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 54 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 66 في صدارة جدول الترتيب.