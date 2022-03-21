انطلاق معسكر السنغال في المغرب استعدادا لمواجهة مصر.. وموقف الثنائي المصاب

انطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب السنغال في مدينة مراكش المغربية، استعدادا لمواجهة مصر في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

وبدأ المعسكر بانضمام 10 لاعبين حسبما أوضح المنتخب السنغالي، وهم مامي بابا تيام، وفامارا ديديو، وأليون فاتي، وساليو سيس، وبونا سار، وإسماعيلا سار، ومامادو نداي، ومصطفى نامي، وبيجونو كامارا، والحارس إدوارد ميندي.

ومن المنتظر أن تكتمل المجموعة اليوم الإثنين.

ولكن، يعاني منتخب السنغال من إصابتين، أحدهما للجناح إسماعيلا سار لاعب واتفورد المصاب في عضلات الفخذ والذي سيخضع لاختبار طبي، مثله مثل مدافع أولمبياكوس بابي سيسيه الذي تعرض لكدمة في الركبة وسيخضع لاختبار طبي قبل مران أسود التيرانجا الأول مساء اليوم.

وجاءت قائمة السنغال كاملة كالتالي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي الإنجليزي) - أليو فاتي (كاسا سبورت السنغالي) - بنجورو كامارا (شارلروا البلجيكي)

خط الدفاع: بونا سار (بايرن ميونيخ الألماني) - ساليو سيس (نانسي الفرنسي) - كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) - بابي أبو سيسي (أولمبياكوس اليوناني) - عبده ديالو (باريس سان جيرمان الفرنسي) - إبراهيما مباي (بولونيا الإيطالي) - عبد اللاي سيك (رويال أنتويرب البلجيكي) - فودي بالو توريه (ميلان الإيطالي( – يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني)

خط الوسط: شيخو كوياتي (كريستال بالاس الإنجليزي) - بابي ماتار سار (ميتز الفرنسي) - بابي جاي (مارسيليا الفرنسي) - نامباليس ميندي (ليستر سيتي الإنجليزي) - إدريسا جانا جاي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مصطفى نيم (باريس إف سي الفرنسي) - مامادو لوم نداي (ديبورتيفو ألافيش الإسباني) - جوزيف لوبي (سوشو الفرنسي)

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي) - إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي) - بامبا ديانج (مارسيليا الفرنسي) - كيتا بالدي (كالياري الإيطالي) - حبيب ديالو (ستراسبورج الفرنسي) - بولاي ديا (فياريال الإسباني) - فامارا دييدهو (ألانيا سبور التركي) - مامي بابا تيام (قيصري سبور التركي)

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في القاهرة يوم الجمعة 25 مارس، وذلك في ذهاب المرحلة الأخيرة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء 29 مارس.