ألفيش: برشلونة سيظل دائما على القمة.. ولقب الدوري صعب ولكن الحلم مجاني

الإثنين، 21 مارس 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

داني ألفيش - غرناطة × برشلونة

شدد داني ألفيش على أن برشلونة قد استعاد هويته القديمة باستعادة طريقة اللعب والفلسفة التي اعتاد الفريق عليها.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال ألفيش في تصريحات عقب المباراة: "مرة أخرى عشنا ليلة سيتم بروزتها في ملعب الخصم، الفوز هنا دائما ما كان يسعدنا وقد مرة فترة منذ تمكنا من الفوز عليهم وكسرنا تلك السلسلة بشكل خاص".

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وتابع "المهمة كانت أن نستعيد هويتنا وهذا سيأخذنا إلى القمة كما كنا دائما على هذا النحو ولن يتغير، برشلونة لديه طريقة لعب وفلسفة لن تتغير وهذا ما يجعله عظيما، وأصبح الأمر واضحا إذا فعلنا ما اعتدنا عليه ستأتي الألقاب".

وأضاف "تحقيق لقب الدوري سيكون صعبا لكنهم يتركون لنا الحلم والحلم مجاني لذلك فلنرى ما سيحدث".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 54 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 66 في صدارة جدول الترتيب.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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