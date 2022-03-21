مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: كل الاحترام لـ سعد ناطق ولكن لا يوجد أي اهتمام بضمه

نفى مصدر بالنادي الأهلي، وجود أي مفاوضات مع سعد ناطق مدافع منتخب العراق، وفريق الشرطة العراقي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "كل ما يتردد في هذا الإطار لا أساس له من الصحة".

وشدد "كل الاحترام للاعب، لكنه خارج حسابات الأهلي تماما".

ويبلغ سعد ناطق من العمر 28 عاما، ولعب 31 مباراة دولية مع منتخب العراق منذ عام 2015 وحتى الآن.

وكان وكيل اللاعب، وليد المرشدي، قد صرح عبر أون تايم سبورتس 2: "عرضت اللاعب على أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، والأمور لا تزال في مرحلة الدراسة".

وأضاف "سعد ناطق مرتبط بتعاقد مع الشرطة العراقي ويوجد بند في تعاقده يتيح له الانتقال مجانا لأي ناد خارج العراق".

وواصل "هناك أندية أخرى في مصر تريد التعاقد مع سعد ناطق لكنه يريد اللعب في أحد أندية القمة".

وأتم "عرضت سعد ناطق على الأهلي فقط ولم أحصل على الموقف النهائي من أمير توفيق، لكني متفائل بالخير واللاعب يرحب باللعب مع الفريق الأحمر"، قبل أن ينفي مصدر بالأهلي إمكانية ضم اللاعب.