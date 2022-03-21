أنشيلوتي: أعتذر للجماهير وأتحمل المسؤولية.. والهزيمة لن تؤثر على الفريق

أرسل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اعتذاره لجماهير ريال مدريد بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام برشلونة، مشددا على أنه يتحمل ما حدث في المباراة.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي حلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إنها مباراة كلاسيكو ونعلم أن ذلك يؤلم الجماهير، برشلونة لعب أفضل منا ببساطة لقد افتتحوا الستسجيل بهدفين وكان الوضع شبه مستحيل أن نعود إلى المباراة الأمر ليس صعبا لشرحه".

وتابع "حاولنا أن نحصل على تحكم أكبر في نصف الملعب مع مودريتش ولكن الأمر لم يعمل معنا ومع المباراة التي خاضوها تمكنوا من أذيتنا، أداء مودريتش لم يكن جيدا ولم يسير على ما يرام وأنا لم اتخذ نهجا جيدا، بالنسبة لي لا يوجد مشكلة في تحمل المسؤولية لأن الأمر كذلك أحيانا أكون على حق وأحيانا أفشل ولكنني لا أخلق الدراما".

وشدد "جاريث بيل لم يشعر بأنه بخير بعد تدريب الأمس، لا أعرف ما سيحدث معه في منتخب ويلز غدا سيغادر وسيقرر الأطباء".

وأضاف "اعتقد أن مشاعر الجماهير كانت جيدة على الرغم من إننا خسرنا بشكل واضح، سنرى ما سيحدث في الأشهر القليلة الماضية ولكن لا أشعر بأن الخسارة ستؤثر على الفريق يمكنني أن أفشل مرة واحدة ولكن من النادر أن أفشل مرتين".

وأردف "لن أتحدث عن تدخل أوباميانج مع توني كروس لأن هذا سيعني اتخاذي للأعذار ولا أريد أن يحدث ذلك، خططت للمباراة بشكل سيء جدا وهذا هو الأمر".

وواصل "لم تكن ليلتنا أنا أعتذر للجماهير ولكن الآن علينا أن نرتاح وأن نستعد للمباراة المقبلة وأن نستمر في الأفضلية التي لدينا منها الكثير".

وأكمل "لقد خسرنا معركة، آسفون لأنها مباراة الكلاسيكو ولكن لا يجب أن نعطي أهمية كبيرة لتلك المباراة يجب أن نستمر في العمل وأن نعيد اللاعبين في أسبوع التوقف الدولي".

وأتم "لقد أخبرت اللاعبين بأن المباراة كانت غلطتي وأنا أكررها مرة أخرى لقد كانت غلطتي".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 54 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 66 في صدارة جدول الترتيب.