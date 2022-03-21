تشافي: لم نتوقع ذلك التفوق على ملعب ريال مدريد.. ويجب أن نتحلى بالتواضع

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على ضرورة بقاء الفريق متواضعا فيما تبقى من الموسم والاكتفاء بالاحتفال بالفوز على ريال مدريد اليوم قبل العودة إلى العمل غدا.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "إنه يوم ممتع لجماهير برشلونة وكان بإمكاننا حتى تسجيل المزيد من الأهداف، لم نتوقع أن نكون متفوقين جدا في ملعبهم، لقد حصلوا على أسبوعا من الراحة ونحن وصلنا من تركيا يوم الجمعة ولكننا لعبنا مباراة رائعة وغادرنا مرتاحين للغاية".

وتابع "لقد تفوقنا كثيرا على ريال مدريد في الأداء والنتيجة ونغادر برضا وبابتسامة من الأذن إلى الأذن لمواصلة العمل، يجب أن نبقى متواضعين نحن نحتفل اليوم وغدا ننظر إلى إشبيلية والدوري الأوروبي".

وأردف "سعيد جدا برشلونة وبما يمكن أن تغيره تلك المباراة من ديناميكيات الحاضر والمستقبل".

وأضاف "كنا نبحث عن المساحات خلف مدافعي ريال مدريد وطلبت من اللاعبين أن يلعبوا بشجاعة وأن يظهروا شخصية وألا يفقدون كرات سخيفة وقمنا بتعزيز المرتدات بأراوخو ليدافع أمام فينيسيوس".

وواصل "سأترك الأمر لكم لتحديد ما إذا كان برشلونة قد عاد لكن نعم هذه هي فكرتنا ونموذجنا للمنافسة، لدينا لاعبون جيدون للغاية ويستمتعون بأنفسهم على أرض الملعب وأود أن أبرز عملهم وكيفية مساعدة الفريق، نحن عائلة جيدة جدا في غرفة حلع الملابس وهذا مهم جدا".

وأضاف "أنا فخور وسعيد للغاية ويجب أن يستمتع مشجعو برشلونة بذلك لأننا في الآونة الأخيرة لم نتمتع بالكثير من الفرح خاصة في الكلاسيكو، وبهذه الطريقة يمكننا أن نتنافس مع أي فريق".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 54 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 66 في صدارة جدول الترتيب.