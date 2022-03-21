أراوخو: كنت واثقا في قرار تشافي أمام فينيسيوس.. وجارسيا: كنت أفكر في 5-0

أبدى رونالد أراوخو مدافع برشلونة وصاحب الهدف الثاني سعادته بالفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو بأربعة أهداف دون رد.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرينن للدوري الإسباني.

وقال أراوخو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "من المهم أن أسجل وأساعد الفريق، وهذا يزداد أهمية في مباراة كهذه".

وأضاف "لقد كان فوزا مهما للغاية. إنها سعادة كبيرة لنا. أتذكر كل شيء فعلته للوصول إلى هنا ولعب مثل هذه المباريات".

وعن مشاركته كظهير رغم أنه قلب دفاع في الأصل قال: "كنت مستعدا للعب كجناح، ويجب أن أقدم أفضل ما لدي. أنا مدافع، ولكني أساعد أينما يحتاجني المدرب".

وتابع "كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة مع فينيسيوس جونيور ولكني أثق في صفاتي، ونجح قرار المدرب".

وأوضح "حظينا بالكثير من المرح. كانت مباراة رائعة ومهمة للغاية في مواصلة تطورنا".

واختتم "هذا الفوز أيضا يوجه ضربة في جدول الترتيب، ويعني أننا قادرون، مع التواضع اللازم لأنه لا يزال هناك الكثير".

في الإطار ذاته قال إريك جارسيا مدافع الفريق: "إنها ليلة مثالية. في الشوط الأول حتى انا كنت مندهشا ومستمتعا بطريقة لعبنا. أظهرنا مستوى في غاية الروعة".

وأضاف "الموسم بدأ بصورة صعبة ولكننا شباب ونريد مواجهة العالم كله ويجب أن نواصل ذلك".

وأوضح "كنت أفكر في 5-0 ولكنها نتيجة رائعة وأتمنى أن نواصل الحصول على نتائج مثل هذه في الأعوام المقبلة".

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.