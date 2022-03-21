وكيله: عرضت مدافع منتخب العراق على الأهلي والصفقة في مرحلة الدراسة

كشف وليد المرشدي وكيل اللاعب سعد ناطق مدافع منتخب العراق وفريق الشرطة العراقي حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه.

وقال المرشدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عرضت اللاعب على أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، والأمور لا تزال في مرحلة الدراسة".

وأضاف "سعد ناطق مرتبط بتعاقد مع الشرطة العراقي ويوجد بند في تعاقده يتيح له الانتقال مجانا لأي ناد خارج العراق".

وواصل "هناك أندية أخرى في مصر تريد التعاقد مع سعد ناطق لكنه يريد اللعب في أحد أندية القمة".

وأكمل "عرضت سعد ناطق على الأهلي فقط ولم أحصل على الموقف النهائي من أمير توفيق، لكني متفائل بالخير واللاعب يرحب باللعب مع الفريق الأحمر".

وأتم تصريحاته "اللاعب الآن في معسكر منتخب العراق ولعب مباراة ودية ضد زامبيا قبل أيام".

ويبلغ سعد ناطق من العمر 28 عاما، ولعب 31 مباراة دولية مع منتخب العراق منذ عام 2015 وحتى الآن.

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