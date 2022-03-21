بوسكيتس بعد رباعية الكلاسيكو: كان هذا هدفنا.. وإذا كان هناك فرصة للفوز بالدوري سنستغلها

الإثنين، 21 مارس 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

سيرخيو بوسكيتس

أبدى سيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة سعادته بالفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو بأربعة أهداف دون رد.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرينن للدوري الإسباني.

وقال بوسكيتس في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "كان هذا هدفنا. كان يجب أن نكون الوجه الرئيسي لهذه المباراة".

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وأضاف "كان يجب أن نسرق الكرة ونضغط، وهو ما فعلناه. كل شيء سار بسلاسة وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأوضح "كنا نعلم أننا إذا عملنا بشكل جيد يمكن لهذه المباراة أن تحدث بهذا الشكل".

وتابع بوسكيتس "في كأس السوبر (فاز ريال مدريد 3-2) أصابونا بالمرتدات واليوم سيطرنا عليها".

وعن حظوظ الفريق في الفوز بالدوري الإسباني قال: "أنا سعيد للغاية. إذا كانت لدينا أدنى فرصة سنستغلها وسنحاول انتهازها. إنها صعبة للغاية، ولكن أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم".

واختتم "أولا يجب أن نصل إلى المركز الثاني، ثم نفكر في الفوز بالألقاب والأهداف الأعلى، فنحن برشلونة".

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

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