حمد إبراهيم لـ في الجول: اجتمعت مع الإدارة والأمور تسير بشكل طبيعي.. وفترة التوقف ستكون ذهبية

يرى حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي بأن فترة التوقف الدولية الحالية بمثابة فرصة ذهبية من أجل تجهيز الفريق لاستئناف الدوري وليقف على جاهزية كل لاعب وأحقيته في المشاركة.

وقال حمد في تصريحات لـ FilGoal.com: "فترة التوقف الحالية ستكون ذهبية لكل لاعبي الفريق من أجل إثبات قدراتهم، والجميع سيحصل على فرص متساوية خلال الاستعدادات لكي يعلن عن نفسه وعلى أحقيته في حجز مكان في تشكيل الفريق".

واستمر "كل من ينجح في تنفيذ ما أطلبه منه سيكون متواجدا داخل القوام الذي سنخوض به المباريات الرسمية".

وتابع "اللاعبون يعلمون إنني لا أفضل أحدا على الآخر وعلى مسافة واحدة من الكل، لهذا من سيثبت نفسه يجب أن يعلم بأنه سيتواجد في التشكيل مباشرة".

وأضاف "سيكون هناك معسكر مغلق بمقر النادي لعدة أيام قبل أن ننظم معسكرا في الإسكندرية قبل نهاية فترة التوقف ويستمر حتى مباراة المصري".

وأتم "اجتمعت مع مجلس إدارة النادي وكاقة الأمور تسير بشكل طبيعي وسأظل أنا المسؤول عن الأمور الفنية داخل الفريق".

وطلب حمد إبراهيم من مجلس الإدارة تنظيم 6 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي من أجل تجريب مجموعة من الخطط بجانب إشراك عدد كبير من اللاعبين والعمل على تدارك الأمور الفنية.

واسئتف الإسماعيلي تدريباته اليوم بعد فترة من الراحة السلبية، وشهد التدريب إراحة الجهاز الفني لمحمد الشامي لتعرضه لإجهاد خفيف في العضلة الخلفية.

كما عقد المدرب اجتماعا مع محمد مخلوف وعمر الوحش ثنائي وسط الفريق من أجل إعطائهم تعليمات خاصة قبل بداية التدريب.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 18 والأخير في جدور ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.