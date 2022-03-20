كأس الاتحاد - جوتا ينهي مغامرة نوتنجام ويضرب موعدا لـ ليفربول مع مانشستر سيتي
الأحد، 20 مارس 2022 - 21:54
كتب : FilGoal
أنهى ليفربول مغامرة نوتنجام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه بهدف دون رد.
ويدين ليفربول بالفضل للاعبه ديوجو جوتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 بعد عرضية من كوستاس تسيميكاس.
الهدف هو الهدف رقم 19 لجوتا مع ليفربول في 39 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات مع صناعة 3 أهداف.
وأقصى نوتنجام فورست مانشستر يونايتد من دور الـ32 بركلات الترجيح، ثم توتنام في الدور ثمن النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.
وضرب ليفربول موعدا مع مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي.
وتقام المباراة أحد يومي 16 أو 17 إبريل على ملعب ويمبلي.
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