كأس الاتحاد - جوتا ينهي مغامرة نوتنجام ويضرب موعدا لـ ليفربول مع مانشستر سيتي

أنهى ليفربول مغامرة نوتنجام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه بهدف دون رد.

ويدين ليفربول بالفضل للاعبه ديوجو جوتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 بعد عرضية من كوستاس تسيميكاس.

الهدف هو الهدف رقم 19 لجوتا مع ليفربول في 39 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات مع صناعة 3 أهداف.

وأقصى نوتنجام فورست مانشستر يونايتد من دور الـ32 بركلات الترجيح، ثم توتنام في الدور ثمن النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وضرب ليفربول موعدا مع مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي.

وتقام المباراة أحد يومي 16 أو 17 إبريل على ملعب ويمبلي.