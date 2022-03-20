المُرهَق يقهر المدخن.. روما يضرب لاتسيو بثلاثية في دربي العاصمة

الأحد، 20 مارس 2022 - 21:37

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما

سحق روما ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد في دربي العاصمة الذي جمعهما على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإيطالي.

وسيطر على أجواء هذه المباراة تصريح جوزيه مورينيو مدرب روما، الذي قال إن لاعبيه تعرضوا للإرهاق في المسابقات الأوروبية، بينما لاعبو لاتسيو يدخنون السجائر مع مدربهم ماوريسيو ساري.

وجاء ذلك في إشارة مزدوجة، لراحة لاعبي لاتسيو من جانب، ولشهرة ساري بتدخين السجائر من الجانب الآخر.

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الهدف الأول أتى في الدقيقة الأولى، تحديدا بعد 56 ثانية من انطلاق المباراة.

الهدف الثاني أتى سريعا بتوقيع أبراهام أيضا في الدقيقة 22، بعد عرضية رائعة من ريك كارسدورب.

وفي الدقيقة 40 أضاف لورنزو بيليجريني ثالث الأهداف بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الشباك.

الفوز رفع رصيد روما إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن لاتسيو الذي تجمد رصيده عند 49 نقطة وتراجع إلى المركز السادس.

روما لاتسيو الدوري الإيطالي جوزيه مورينيو ماوريسيو ساري
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