السنغال تطرح تذاكر "مقصورة" مباراة مصر.. تعرف على الأسعار

تم الإعلان عن بدء بيع تذاكر المقصورة الرئيسية لمباراة السنغال ومصر في إياب الدور الحاسم لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتقام هذه المباراة في التاسع والعشرين من مارس الجاري على ملعب عبد الله واد.

بينما يلعب الذهاب على ستاد القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

وتبدأ هذه التذاكر بتذكرة الـVIP مقابل 100 ألف فرانك إفريقي، ما يعادل تقريبا 2600 جنيها مصريا.

الفئة التالية هي تذكرة منصة كبار الزوار مقابل 200 ألف فرانك إفريقي، ما يعادل تقريبا 5200 جنيها مصريا.

أخيرا تأتي تذاكر المنصة الرئاسية التي تساوي 300 ألف فرانك إفريقي، ما يعادل تقريبا 7800 جنيها مصريا.

وسيتم الإعلان عن فتح باب الحجز لبقية المدرجات خلال الساعات المقبلة.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.